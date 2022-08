Tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông cho cán bộ, công nhân viên Điện lực

Ngày 27-8, Công ty Điện lực Nam Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho gần 1.200 cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Các đồng chí lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh và Công ty Điện lực Nam Định tham dự hội nghị.

Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn toàn quốc tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Tại Công ty Điện lực Nam Định, số vụ tai nạn giao thông đang có chiều hướng gia tăng; trong đó 6 tháng đầu năm nay đã xảy ra 4 vụ, làm 3 người bị thương và 1 người chết. Nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn là do chủ quan, thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ của phương tiện. Mặt khác, do đặc thù nghề nghiệp, công việc của ngành Điện khá vất vả, nặng nhọc, bất thường nên người lao động phải thường xuyên tham gia giao thông trên đường 24 giờ trong suốt 7 ngày trong tuần với tần suất khá cao, dẫn tới tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông…

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh đã truyền đạt nhiều nội dung mới pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhất là trên đường bộ, phương pháp phòng tránh tai nạn; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên ngành Điện trong quá trình tham gia giao thông, thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện an toàn trên địa bàn tỉnh./.

Xuân Thu