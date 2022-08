Triển khai phương án diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Youngone Nam Định

Sáng 30-8, tại Công an tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) tại Công ty TNHH Youngone Nam Định. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập; lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh, thành phố Nam Định; đại diện Công an các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình; lãnh đạo Công ty TNHH Youngone Nam Định.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt kịch bản diễn tập và thông báo dự kiến phân công nhiệm vụ các đơn vị tham gia diễn tập. Theo đó, tình huống giả định cháy sẽ diễn ra vào khoảng đầu tháng 9-2022, tại khu vực kho 4 tầng, có tổng diện tích hơn 12 nghìn m2, thường xuyên chứa hàng trăm tấn nguyên liệu, thành phẩm, hóa chất tẩy rửa ngành may của Công ty TNHH Youngone Nam Định, địa chỉ Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định). Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt ở hiện trường tích cực phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở thực hiện các giải pháp dập tắt đám cháy, cứu người, tài sản bị hại. Lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập gồm 1.191 người, 53 xe ô tô các loại cùng một số thiết bị chuyên dụng phục vụ chữa cháy, cứu hộ khác có liên quan. Quy trình diễn tập chữa cháy được chia làm 4 giai đoạn, tương ứng với 4 cấp độ tăng dần của vụ cháy. Để lãnh đạo, chỉ đạo phương án diễn tập PCCC-CNCH tại Công ty TNHH Youngone Nam Định đạt mục đích, yêu cầu đề ra, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập gồm 16 thành viên; thành lập Ban Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm 21 thành viên; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị, cá nhân liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng nhấn mạnh, thời gian qua trên địa bàn cả nước đã diễn ra nhiều vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại đáng kể về người, tài sản. Trên địa bàn tỉnh ta, tuy chưa có vụ cháy lớn nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, nơi tập trung đông dân cư, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Cuộc diễn tập lần này diễn ra với quy mô lớn, huy động đông nhân lực, phương tiện, thiết bị nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Đồng chí yêu cầu Công an tỉnh cần sớm hoàn thiện phương án diễn tập; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tích cực huy động lực lượng, phương tiện tham gia và luyện tập thuần thục các tình huống theo kịch bản đã xây dựng. Đề nghị Công an các tỉnh: Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình tạo điều kiện về phương tiện, nhân lực để phối hợp tham gia diễn tập. Các Công ty: Điện lực Nam Định, Cấp nước Nam Định, Môi trường Nam Định bảo đảm an toàn về nguồn điện, nguồn nước, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong suốt quá trình diễn tập. Các cơ quan truyền thông của tỉnh: Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo hiệu ứng sâu rộng đến các doanh nghiệp, địa điểm sản xuất, kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh. Các các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần vào thành công chung của diễn tập./.

Tin, ảnh: Xuân Thu