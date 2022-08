Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại Tòa án nhân dân tỉnh

Sáng 30-8, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh. Tham gia buổi giám sát có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của TAND tỉnh, từ năm 2019 đến tháng 6-2022 TAND 2 cấp đã thụ lý là 4.619 vụ án hình sự về ma túy với 7.355 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 4.278 vụ với 6.655 bị cáo, đạt tỷ lệ 92,6%, 341 vụ án còn lại đang trong thời hạn xét xử. Chất lượng giải quyết, xét xử án ma túy ngày càng nâng lên, đặc biệt là không có án tồn đọng và quá hạn luật định. Việc xét xử các vụ án ma túy đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Toàn ngành đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan như Viện Kiểm sát, Công an cùng cấp tổ chức nhiều phiên toà rút kinh nghiệm và phiên tòa lưu động xét xử các vụ án về ma túy để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác xét xử án ma túy và đề nghị TAND tỉnh giải trình làm rõ các nội dung: Chiều hướng diễn biến tội phạm ma túy; về tình hình xét xử các vụ án ma túy trọng điểm; lý do trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung các vụ án ma túy; lý do bị cáo rút đơn kháng cáo; tỷ lệ phần trăm bị cáo trong các vụ án ma túy được áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt; công tác thụ lý, giải quyết việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thanh Long ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thực hiện quyền tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của TAND 2 cấp, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị ngành TAND tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng xét xử án ma túy. Chủ động tham mưu cho tỉnh các biện pháp phù hợp, cần thiết để đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy. Thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự trong hoạt động xét xử các vụ án ma túy; không để án quá hạn luật định, tồn đọng; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng ngay từ khi phát hiện tội phạm về ma tuý để xử lý kịp thời, nghiêm minh, nâng cao tính răn đe, hạn chế sự gia tăng của loại tội phạm ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong nhân dân. Đối với các kiến nghị của TAND tỉnh, Đoàn giám sát tiếp thu và xem xét để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định./.

Văn Trọng