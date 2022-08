Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục

Sáng 15-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm học 2021-2022 tuy còn nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 song toàn ngành GD và ĐT đã nỗ lực sáng tạo ứng phó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ổn định; việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, SGK lớp 2, lớp 6 đúng tiến độ, hiệu quả. 100% cơ sở giáo dục mầm non tổ chức nuôi ăn bán trú với 94,74% trẻ nhà trẻ, 97,2% trẻ mẫu giáo ăn bán trú. Tỷ lệ trẻ các độ tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi đều giảm so với đầu năm học. Khối Tiểu học, kết quả đánh giá hoàn thành chương trình lớp học chung đạt 99,5%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,95%. Khối Giáo dục trung học, kết quả tốt nghiệp THCS đạt 99,94%, tốt nghiệp THPT đạt 99,84%; điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp THPT đạt 7,047 điểm (toàn quốc 6,47 điểm đứng đầu toàn quốc). Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia có 68/92 học sinh dự thi đạt giải (tỷ lệ 73,9%); 3 học sinh được chọn dự kỳ thi tuyển vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2022.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài trao Cờ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2021-2022.

Năm học 2022-2023, toàn ngành GD và ĐT tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: chủ động tham mưu ban hành các kế hoạch, chương trình, đề án, nghị quyết nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực GD và ĐT trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là công tác quy hoạch đất cho giáo dục, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn; công tác tuyển dụng giáo viên, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý. Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an toàn trường học. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, quy hoạch điểm trường theo hướng tinh gọn, bảo đảm nguyên tắc tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh, gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc ngành GD và ĐT đã đạt được trong năm học 2021-2022. Đồng chí nhấn mạnh: Trong năm học tới, ngành GD và ĐT tỉnh và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng HSG; có cơ chế, chính sách khuyến khích đội ngũ giáo viên bồi dưỡng HSG để góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng các môn thế mạnh; phối hợp các Phòng GD và ĐT, các nhà trường phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng được lực lượng HSG thực sự có tố chất. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện để thực hiện chương trình GDPT 2018. Tăng cường cơ sở vật chất; đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động giữa địa phương, y tế, nhà trường và phụ huynh trong việc triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh./.

Tin, ảnh: Minh Thuận