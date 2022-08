Thu hồi lô sản phẩm Hàu Sâm Fastro Men không đảm bảo an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh vừa có công văn gửi các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh yêu cầu kiểm tra và thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Cụ thể, là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hàu Sâm Fastro Men, số lô: 010422, NSX: 120422, HSD: 120425, của Công ty TNHH Dược phẩm và dinh dưỡng quốc tế Starlife Việt Nam, địa chỉ 132-134 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký bản công bố sản phẩm. Đơn vị sản xuất Công ty cổ phần Phát triển công nghệ Bionex Medical - Chi nhánh Hưng Yên, địa chỉ đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, thị trấn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Lý do thu hồi: sản phẩm có chứa chất cấm N-Desmethyl tadalafil.

Để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh tự kiểm tra và thu hồi sản phẩm trên (nếu có). Đề nghị Phòng Y tế các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Minh Tân