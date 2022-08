Sôi nổi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2022), trong các ngày từ 8-8 đến 17-8-2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Xuân Kiên (Xuân Trường); đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị trấn Gôi (Vụ Bản); đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Yên Phong (Ý Yên); đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định đã dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Vị Hoàng (thành phố Nam Định); đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Bình Minh (Nam Trực); đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh); đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị trấn Mỹ Lộc (Mỹ Lộc); đồng chí Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Nam Điền (Nghĩa Hưng); đồng chí Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy); Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị trấn Yên Định (Hải Hậu).

Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương./.

Xuân Thu