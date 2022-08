Kiểm tra công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

Ngày 17-8, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh do đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại huyện Ý Yên và thành phố Nam Định.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với thành phố Nam Đinh. Ảnh: Minh Tân

Theo báo cáo của huyện Ý Yên, ngay sau khi có kế hoạch cấp vắc-xin của UBND tỉnh, huyện đã đẩy mạnh triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn theo kế hoạch. Đến nay, huyện đã tiêm được 502.724 mũi vắc-xin; còn tồn 6.536 mũi vắc-xin. Trong đó, tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên 412.184 mũi (tỷ lệ tiêm mũi 4 đạt 11%); tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi được 52.007 mũi (tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 42,1%); tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi được 38.533 mũi (tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 45%). Công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện gặp một số khó khăn, vướng mắc: nhiều người dân có tâm lý chủ quan, cho rằng người đã tiêm vắc-xin mũi 2, mũi 3 vẫn bị nhiễm COVID-19 hoặc có người nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng biểu hiện hoặc bệnh nhẹ nên không muốn tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4. Một số cơ sở y tế thiếu nhân lực phục vụ công tác tiêm chủng. Hiện tại nhiều người lao động quay lại nơi làm việc trước đây ở địa bàn khác dẫn đến biến động dân cư, ảnh hưởng đến công tác rà soát thống kê đối tượng tiêm chủng. Bên cạnh đó, những thông tin tiêu cực không chính thống về tác dụng phụ của vắc-xin phòng COVID-19 khiến người dân e ngại khi đăng ký tiêm chủng.

Tại thành phố Nam Định, thời gian qua, thành phố đã đẩy mạnh triển khai công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn. Trong đó tập trung rà soát các đối tượng trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm mũi 1, mũi 2, người đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 và người đủ điều kiện tiêm mũi 4 để có kế hoạch và triển khai tiêm ngay khi có vắc-xin. Tính đến ngày 16-8, tỷ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 4 đạt 69,9% so với số lượng người đăng ký; tỷ lệ trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 44,8%; tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 2 đạt 31,5%. Công tác tiêm chủng vắc-xin mũi 4 phòng COVID-19 đối với người trên 18 tuổi ở địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn do tâm lý chủ quan của người dân đã bị mắc COVID-19 nên không đăng ký tiêm nhắc lại. Với đối tượng trẻ em, do hiện nay đang trong thời gian học sinh nghỉ hè nên việc kết nối giữa nhà trường và gia đình bị hạn chế. Mặt khác nhiều nhân viên y tế của các cơ sở y tế công lập chuyển việc sang cơ sở y tế dân lập dẫn đến tình trạng thiếu nhân sự phục vụ công tác tiêm chủng…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng và tham gia tiêm chủng đầy đủ, đảm bảo an toàn về sức khỏe; không để dư thừa, lãng phí vắc-xin đã được phân bổ. Phòng GD và ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp với Ban chỉ đạo tiêm chủng các xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát các đối tượng chưa tiêm để tuyên truyền, vận động gia đình đăng ký và đưa các cháu đi tiêm tại các địa điểm theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo an toàn. Các địa phương thống kê, rà soát lại số liệu dân cư trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn, thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”; tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiêm đủ liều vắc-xin; cập nhật đầy đủ dữ liệu tiêm chủng để thống nhất số liệu và đảm bảo quyền lợi của người dân./.

Khánh Dũng