Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ngày 4-8, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: KH và ĐT, Y tế, Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh được xây dựng trên khu đất có diện tích 92,5 nghìn m2, gồm 6 toà nhà và hệ thống phụ trợ (hồ nước, bể cảnh, giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, cây xanh...) được thiết kế đồng bộ. Các công trình chính của dự án đã xây dựng hoàn thành phần kết cấu chịu lực, hiện phải hoàn thiện xây dựng công trình phù hợp với chức năng, quy mô của bệnh viện tỉnh và quy định hiện hành. Ngày 5-12-2021, UBND tỉnh đã tổ chức khởi công gói thầu thi công xây dựng nhà số 1 - Khoa cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và hành chính với tổng diện tích sàn 20,8 nghìn m2, gồm 9 tầng; giá trị hợp đồng xấp xỉ 299 tỷ đồng; UBND tỉnh giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh làm cơ quan đại diện chủ đầu tư; nhà thầu xây lắp là Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam. Khối lượng thực hiện đến tháng 7-2022 ước đạt 45/284,714 tỷ đồng (đạt 16% giá trị hợp đồng), tiến độ chậm khoảng 3 tháng so với hợp đồng, nguyên nhân chính do hạng mục thi công tấm 3D T-VRO theo hợp đồng không đáp ứng được yêu cầu. Về xử lý hiện trường thi công hoàn thiện như: Trát cột, tường, trần một số các vị trí của Nhà số 1, do lâu ngày, tác động bởi thời tiết mưa nắng, thấm ngấm từ ngoài nên nhiều vị trí bị ẩm, mốc, ộp không tận dụng được; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang cùng các đơn vị liên quan xác định chính xác khối lượng không đảm bảo chất lượng, lập biên bản xử lý hiện trường phần khối lượng phải phá bỏ này để báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương xử lý. Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã hoàn thành công tác lập, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình còn lại trình Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài đi kiểm tra thực tế công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ đôn đốc đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ thay thế vật liệu tấm tường; báo cáo UBND tỉnh chấp thuận đề xuất thay thế vật liệu tấm tường trong dự án, làm cơ sở để tổ chức thi công Nhà số 1 và trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục còn lại của dự án; chỉ đạo, phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sau khi được chấp thuận thay đổi vật liệu tấm tường. Phấn đấu hoàn thành hợp đồng Nhà số 1 trong tháng 8-2023; các hạng mục còn lại hoàn thành trong thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số vị trí đang triển khai thi công, nghe chủ đầu tư, nhà thầu báo cáo tiến độ thực hiện công trình và ý kiến của các sở, ngành chức năng, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài chỉ đạo: UBND tỉnh đồng ý phương án thay thế tấm tường để đảm bảo tiến độ thi công công trình; giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu, xây dựng phương án thay thế vật liệu tối ưu để các sở, ngành thẩm định và báo cáo UBND tỉnh. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế đảm bảo tiến độ, cuối tháng tổng hợp tiến độ chung và so sánh với kế hoạch thi công và báo cáo UBND tỉnh. Đối với các gói thầu còn lại, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nhanh chóng hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, nhất là các thủ tục, hồ sơ phải trình các Cục chuyên môn của Bộ Xây dựng thẩm định để sớm khởi công các hạng mục còn lại của dự án theo kế hoạch. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ công trình. Yêu cầu nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn tập trung nhân lực, máy móc để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo kế hoạch đã đề ra./.

Tin, ảnh: Thành Trung