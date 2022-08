Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 2

• Thực hiện lệnh cấm biển từ 17 giờ ngày 10-8

Ngày 10-8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 2. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: NN và PTNT, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Nam Định và các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng...

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 10 giờ ngày 10-8, vị trí tâm bão số 2 cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (từ 62-88km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, dự báo từ đêm nay đến ngày 12-8, tỉnh ta có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến từ 100-150mm có nơi trên 150mm; gió (trong đất liền) mạnh cấp 4-5, vùng ven biển cấp 5, 6 khi gió giật cấp 7, cấp 8; biển động mạnh, độ cao sóng từ 2-4m; cấp độ thiên tai: cấp 3.

Về tình hình sản xuất nông nghiệp: toàn tỉnh có 72,5 nghìn ha lúa mùa và 8.500ha hoa màu đã trồng. 2.155 tàu thuyền (100%) với tổng số 6.282 lao động đã nhận được thông tin về bão; trong đó có 1.682 tàu với 4.704 lao động đang ở nơi neo đậu; 473 tàu với 1.578 lao động đang hoạt động trên biển; có 1.228 lao động trên 1.019 lều, chòi canh tại các vùng nuôi thuỷ sản ngoài đê và 275 lồng bè nuôi cá của 28 cơ sở trên các sông đã nhận được thông tin về bão.

Để chủ động các giải pháp phòng, chống cơn bão số 2 hiệu quả, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị yêu cầu: các sở, ngành chức năng và UBND các địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống bão số 2. Giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND các địa phương thông báo, kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi vào nơi tránh trú bão an toàn; thực hiện lệnh cấm biển từ 17 giờ ngày 10-8. Giao UBND các huyện tổ chức thông tin, kêu gọi lao động tại các chòi, lều canh ngoài khu nuôi trồng thuỷ sản trên bãi triều và các sông vào nơi trú ẩn an toàn trước 19 giờ ngày 10-8. Giao Sở NN và PTNT chủ động phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát lại số lượng vật tư phòng chống thiên tai theo phương án đã được phê duyệt. Yêu cầu các sở, ngành và địa phương trong toàn tỉnh đảm bảo chế độ thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các tình huống phát sinh để ứng phó hiệu quả với cơn bão số 2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp chằng, chống nhà cửa, bảo vệ tài sản theo phương châm “tính mạng con người là trên hết”./.

