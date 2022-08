Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Công an tỉnh nhân Ngày truyền thống

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân (CAND) (19-8-1945 - 19-8-2022), sáng 18-8, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng Ban Giám đốc Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời biểu dương những đóng góp của lực lượng Công an tỉnh đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Công an tỉnh đã thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của toàn lực lượng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã có những chuyển biến tích cực; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố, duy trì; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, tăng cường, đáp ứng toàn diện yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng Ban Giám đốc Công an tỉnh bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong thời gian tới các lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; làm tốt hơn nữa công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là an toàn địa bàn, an toàn cho cuộc sống của nhân dân, an toàn trong các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh; qua đó tạo đà và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn. Cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng Ban Giám đốc Công an tỉnh bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và lẵng hoa tươi thắm.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với lực lượng Công an tỉnh. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định toàn lực lượng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả, thành tích; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời thường xuyên bám sát địa phương, triển khai đồng bộ, toàn diện các kế hoạch công tác nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu