Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Nam Định

Ngày 31-8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định và Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại cơ sở. Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo một số Vụ nghiệp vụ của các Ban Đảng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định.

Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, thành phố Nam Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định.

Triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định đã xây dựng Kế hoạch số 12-KH/TU để tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đảng ủy các phường, xã tổ chức hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu 25 phường, xã. Đến tháng 6-2022, có 77/77 đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành việc học tập nghị quyết. Ngay sau hội nghị quán triệt Nghị quyết, Ban Thường vụ Thành uỷ đã xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hoá Nghị quyết theo hướng đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố. Do thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, thời gian qua Đảng bộ thành phố đã triển khai hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, vừa triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ; một số chỉ tiêu trọng tâm đều vượt kế hoạch như giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị sản xuất nông nghiệp; giá trị xuất khẩu trên địa bàn; thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu kết luận buổi kiểm tra với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường luôn xác định việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Việc cụ thể hóa Nghị quyết được tăng cường ở hầu hết các hoạt động chuyên môn, lĩnh vực được giao phụ trách của đơn vị; qua đó góp phần lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị. Trong gần hai năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, đơn vị trực thuộc theo các Nghị định của Chính phủ. Hiện bộ máy của sở gồm 12 đơn vị, giảm 1 phòng chuyên môn, 1 chi cục, 4 phòng thuộc chi cục và 2 đơn vị sự nghiệp. Sau khi tinh gọn bộ máy, các hoạt động chuyên môn tiếp tục được nâng cao, đáp ứng xu thế phát triển. Trong đó, công tác quản lý đất đai được tăng cường; công tác bảo vệ môi trường cơ bản được bảo đảm; tài nguyên nước, khoáng sản được quản lý, giám sát chặt chẽ; lĩnh vực khí tượng thủy văn, biển, biến đổi khí hậu có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu trong buổi làm việc với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố Nam Định là một tập thể lớn hoạt động ở trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đặc thù lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng đất đai rất nhạy cảm, phức tạp trong đời sống xã hội. Qua đó, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định và Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cần phát huy những ưu điểm, kết quả, thành tích đã đạt được; tích cực nỗ lực cố gắng vươn lên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương khẳng định công tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định và Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện đúng quy định. Đồng chí đề nghị thời gian tới các đơn vị cần phân tích sâu hơn nguyên nhân chủ quan, yếu tố khách quan tác động, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống./.

Tin, ảnh: Xuân Thu