Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 10-8, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với các Bộ trưởng: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được kết nối trực tuyến đến Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đây là lần thứ hai Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tổ chức hoạt động chất vấn. Để lựa chọn đúng và trúng các lĩnh vực, vấn đề chất vấn, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và nguyện vọng của cử tri và nhân dân, trên cơ sở tổng hợp đề xuất chất vấn của 58 Đoàn ĐBQH và các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết lựa chọn chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác chất vấn và trả lời chất vấn, các vị ĐBQH cần bám sát chủ đề chất vấn để đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao. Các Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả khả thi cho cả trước mắt và lâu dài để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực, vấn đề, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết để làm cơ sở thực hiện giám sát.

Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, các đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an xoay quanh các nội dung: Công tác quản lý Nhà nước về an ninh mạng; giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các thông tin xấu, độc. Việc triển khai thực hiện cấp căn cước công dân; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... Đại biểu Nguyễn Hải Dũng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Công an về tình hình đấu tranh tình trạng tán phát tin giả sai sự thật trên internet, mạng xã hội; đề nghị đánh giá cụ thể về hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, đấu tranh với việc tán phát tin giả, tin sai sự thật. Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác theo dõi, rà quét thông tin trên mạng xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trên địa bàn có hành vi phát tán các tin giả, phản động, xấu độc, vi phạm pháp luật. Kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội những giải pháp để đấu tranh làm giảm thiểu những hoạt động này, đồng thời phối hợp cùng với các ngành Thông tin và Truyền thông, Tuyên giáo để phủ xanh những thông tin không độc hại để định hướng tuyên truyền trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Đại biểu Nguyễn Hải Dũng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đặt câu hỏi về các giải pháp đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mong muốn có sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 ngày 9-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm việc thực hiện Chỉ thị 05 phát huy hiệu quả hơn nữa trong cuộc sống. Tiếp đó Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trả lời các câu hỏi chất vấn của các đại biểu liên quan đến một số nội dung khác./.

Tin, ảnh: Văn Trọng