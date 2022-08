Cả 3 miền ngày nắng, chiều tối có mưa dông dịp nghỉ lễ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 1 đến 4-9), thời tiết 3 miền diễn biến đan xen khi vừa có nắng và mưa dông gián đoạn với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 27-34 độ C; khả năng có mưa rào, dông tập trung vào chiều tối.

Theo đó, khu vực Bắc Bộ, từ ngày 1 đến 2-9 có mức nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, khả năng có mưa dông gián đoạn (xác suất mưa 60-70%). Từ ngày 3 đến 4-9, Bắc Bộ có mức nhiệt cao nhất từ 30-33 độ C, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%). Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, ngày nắng, khả năng có mưa rào, dông, tập trung vào chiều tối 1 đến 2-9 (xác suất mưa 65-75%). Nam Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; ngày có nắng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 65-80%). Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, khả năng có mưa rào, dông vào chiều tối và tối (xác suất mưa 65-85%). Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, khả năng có mưa rào, dông vào chiều tối và tối (xác suất mưa 70-90%).

Người dân đi chơi dịp này vẫn cần đảm bảo thực hiện nghiêm “thông điệp 5K” phòng, chống dịch COVID-19 khi tập trung ở chỗ đông người; đồng thời mang đầy đủ áo chống nắng, mũ, nước uống khi tham gia hoạt động ngoài trời để tránh bị sốc nhiệt./.

PV