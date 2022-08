Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19-8, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 661/UBND-VP5 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9-2022.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các trục chính ra vào thành phố, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm, chỉ đạo huy động lực lượng xử lý giải tỏa kịp thời khi có tai nạn hay ùn tắc giao thông; tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT… UBND tỉnh giao Sở GTVT có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; theo dõi sát hoạt động của các phương tiện vận tải qua thiết bị giám sát hành trình. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ; không để xảy ra tình trạng chen lấn gây ùn tắc tại các bến xe, nhà ga, các bến vượt sông, tình trạng nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định… UBND các huyện, thành phố Nam Định tập trung hoàn thành công tác giải tỏa, lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 24-6-2022 của UBND tỉnh; tăng cường tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng hành lang đường bộ, lòng, lề đường trái phép, đảm bảo ATGT, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường; tăng cường kiểm tra, xử lý các khu vực ngập úng, đọng nước kéo dài trên các tuyến đường tại thành phố Nam Định, thị trấn các huyện do địa phương quản lý. Các đơn vị quản lý đường sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, đường thủy nội địa.

UBND tỉnh giao Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT, Công an tỉnh công khai số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm phương án trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình trật tự ATGT, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương xử lý, khắc phục kịp thời các tình huống phát sinh; tổng hợp tình hình trật tự ATGT 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh trước 14 giờ ngày 4-9-2022 để báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Thành Trung