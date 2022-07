Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm đạt gần 6 tỷ USD

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, quý II-2022, xuất khẩu (XK) thủy sản cả nước đạt hơn 3,2 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch XK 6 tháng qua đạt gần 5,8 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021.

Về các mặt hàng XK, luỹ kế nửa đầu năm 2022, XK tôm đạt 2,3 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ và chiếm 40% tổng XK thuỷ sản. Đáng chú ý, XK tôm chân trắng chế biến nửa đầu năm tăng 17%, trong khi XK tôm tươi/đông lạnh tăng 21%. Đặc biệt, XK tôm hùm tăng trưởng kỷ lục khi đạt kim ngạch gần 130 triệu USD trong 6 tháng qua, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, XK tôm sú nửa đầu năm vẫn tăng 20% so với cùng kỳ 2021, đạt hơn 300 triệu USD.

Với mặt hàng cá tra, XK sang Anh nửa đầu năm nay tăng đột phá gấp 6 lần cùng kỳ 2021; XK sang Tây Ban Nha tăng gấp gần 3 lần, sang Pháp, Hà Lan, Đức, Bỉ đều tăng 45-90% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng qua, XK cá tra cả nước đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 1/4 doanh số XK thuỷ sản.

Với cá ngừ, tổng kim ngạch XK 6 tháng đạt 553 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ, trong đó, hơn một nửa XK sang thị trường Mỹ. Đây là thị trường có sức tiêu thụ lớn, tăng trưởng cao.

Về mặt hàng mực, bạch tuộc, trong 6 tháng, kim ngạch XK đạt 344 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó XK mực đạt 197 triệu USD, tăng 45%; bạch tuộc đạt 147 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ, cua, ghẹ và các loại cá khác 6 tháng đầu năm nay đều đạt tăng trưởng 11-54% so với cùng kỳ./.

