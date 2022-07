Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"

Ngày 20-7, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 3.958 công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ). Những tháng đầu năm 2022, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong CCVCLĐ. Triển khai thực hiện vượt chỉ tiêu cả 2 giai đoạn Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động phát động; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt kết quả cao hoàn thành vượt chỉ tiêu Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022.

Phát huy kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2022, Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, CCVCLĐ không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, nhất là vận động CCVCLĐ thực hiện tiêm vắc-xin mũi 3, mũi 4 kịp thời, đầy đủ để đạt hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tiếp tục hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tham gia với chuyên môn đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tổ chức Công đoàn và cơ quan, đơn vị, ngành, tỉnh phát động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”… Triển khai thực hiện giai đoạn 2 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động phát động. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CCVCLĐ. Triển khai Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 7 đồng chí có nhiều đóng góp vào hoạt động xây dựng tổ chức Công đoàn; gặp mặt, tặng quà 95 cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu thuộc diện gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022)./.

Minh Tân