Vốn tín dụng chính sách giúp giảm nghèo bền vững tại Xuân Trường

Qua gần 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Xuân Trường đã giảm từ 7,91% xuống còn 0,97%. Thông qua nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện đã có hơn 63 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay số vốn trên 1.608 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội, an ninh nông thôn; xây mới 54 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 301 căn nhà cho hộ nghèo, tạo việc làm cho 1.900 lao động và 25 nghìn học sinh, sinh viên được vay vốn để phục vụ học tập. Ngoài ra, tín dụng chính sách còn góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Đến nay, 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 15/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với hình thức cho vay trực tiếp có uỷ thác qua các tổ chức chính trị xã hội gồm: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng, củng cố hoạt động phong trào công tác Hội, đoàn thể tại cơ sở, đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng các đối tượng thụ hưởng theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Tính đến hết ngày 30-6-2022, tổng dư nợ cho vay uỷ thác qua các tổ chức chính trị xã hội là 332 tỷ 112 triệu đồng, chiếm 99,95% tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng CSXH huyện Xuân Trường, tăng 307 tỷ đồng so với năm 2003. Toàn huyện đã có 20 điểm giao dịch tại xã, thị trấn; duy trì tổ chức giao dịch cố định hàng tháng (kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật)./.

Đức Toàn