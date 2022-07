Triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó bão số 1

Chiều 1-7-2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 1 và mưa lớn sau bão.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh; lãnh đạo Sở NN và PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Nam Định, các huyện Hải Hậu, Giao Thủy và Nghĩa Hưng.

Theo thông tin tại hội nghị, hồi 16 giờ ngày 1-7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 2-7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16 giờ ngày 2-7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách tỉnh Quảng Ninh khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Tại Nam Định, lượng mưa bình quân toàn tỉnh từ đầu năm đến nay là 400mm. Hiện, trên địa bàn toàn tỉnh đã có mưa vừa với lượng mưa từ ngày 29-6 đến ngày1-7-2022 bình quân toàn tỉnh 26mm. Mực nước trên các sông tại các điểm đo dưới báo động I. Lúc 13 giờ mực nước tại trạm Nam Định (sông Đào) là 1,33m (dưới báo động I là 1,87m), tại Trạm thủy văn Trực Phương trên sông Ninh Cơ là 0,86m (dưới báo động I là 1,14m). Tổng số tàu thuyền của tỉnh 2.148 phương tiện/6.256 lao động. Các ngành chức năng, các địa phương đã liên lạc được 2.148/2.148 tàu. Số tàu neo đậu tại bến là 2.001 phương tiện/5.313 lao động. Số tàu đang hoạt động trên biển 147/943 lao động . Lúa xuân đã thu hoạch xong. Diện tích mạ vụ mùa đã gieo đạt 2.034ha/4.555ha; diện tích lúa mùa đã sạ 803ha, bằng 1%. Hiện đang trong giai đoạn lấy nước phục vụ làm đất, gieo cấy lúa mùa. Trên địa bàn tỉnh đã xác định có 24 trọng điểm xung yếu, trong đó 19 trọng điểm trên đê sông, 5 trọng điểm trên tuyến đê biển…

Để ứng phó hiệu quả với cơn bão số 1, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hànhCông văn số 41/BCH-VP ngày 28-6-2022; Công điện số 01/CĐ-BCH ngày 29-6-2022 về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; Công điện số 02/CĐ-BCH hồi 12h ngày 30-6-2022 ứng phó với bão và mưa lũ sau bão. Sở Giao thông - Vận tải, UBND các huyện, thành phố đã có các văn bản, công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 1. Thành phố Nam Định vận hành 2 trạm bơm Quán Chuột và Kênh Gia để tiêu thoát nước mưa, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nam Định tổ chức lực lượng ứng trực tại các nơi úng ngập, hướng dẫn giao thông và thu dọn vệ sinh cho tới khi nước rút hết. Các huyện tiến hành tiêu thoát nước khu vực nông nghiệp, tổ chức khoanh vùng, đóng các đập ngăn nước và vận hành trạm bơm nội đồng tiêu úng đểbảo vệ diện tích mạ, lúa đã sạ và rau màu. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu các ngành, các huyện thành phố tập trung quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền an toàn tại bến, khu neo đậu. Thông tin, cảnh báo và có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại khu vực vui chơi ven biển. Đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển; triển khai các phương án bảo vệ sản xuất, sẵn sàng tiêu thoát nước chống úng ngập, bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, các dự án đang thi công ven biển; bảo vệ đê điều, nhất là các khu vực bị sạt lở sau đợt lũ vừa qua và các công trình đang thi công. Đảm bảo an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men để chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn theo phương châm “4 tại chỗ”. Các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai các phương án phòng chống ảnh hưởng bão theo quy định. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tuỳ theo tình hình diễn biến của bão, chủ động phối hợp với các huyện, thành phố Nam Định triển khai chỉ đạo chống bão. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. Tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định./.

Văn Đại