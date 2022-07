Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp trực tuyến về công tác ứng phó giảm nhẹ thiệt hại sau bão số 1

Ngày 2-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) chủ trì cuộc họp trực tuyến với 16 tỉnh, thành phố dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão số 1 về công tác ứng phó bão.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nam Định.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến 9 giờ sáng nay, bão số 1 Chabadi chuyển với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70km; dự kiến đến 13 giờ 30 phút hôm nay bão số 1 đổ bộ vào Trung Quốc và dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại Việt Nam bão số 1 không gây ảnh hưởng trực diện đến đất liền nhưng có thể gây gió mạnh, sóng lớn tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, kết hợp với triều cường gây ngập úng ở ven biển. Tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng vùng trũng, thấp. Công tác phòng chống, ứng phó với các tác động của bão số 1 đã được các địa phương, ngành chức năng, đơn vị liên quan chủ động thực hiện đồng bộ. Hiện các địa phương, ngành hữu quan bám sát diễn biến của bão để kịp thời thông tin tới các cấp chính quyền và người dân nắm bắt và điều chỉnh hợp lý mọi hoạt động sản xuất, sinh hoạt của mình theo mức độ tác động của cơn bão. Tại Nam Định cũng đang tập trung đảm bảo an toàn các trọng điểm bão lũ; chú trọng khoanh vùng, vận hành linh hoạt hệ thống công trình thủy lợi để tiêu thoát nước chống ngập úng do mưa lớn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tưởng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu BCĐ quốc gia về PCTT, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai vàTKCN, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố liên quan phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác PCTT. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt chặt chẽ mọi diễn biến, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân nếu xảy ra các tình huống mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét sau bão. Đặc biệt, quản lý chặt chẽ tàu thuyền, phương tiện thủy (nhất là tàu du lịch) ra khơi; đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển; bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân các khu vực nguy hiểm, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, trong các nhà không bảo đảm an toàn tại khu vực ven biển, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét. Bảo vệ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, chống úng ngập tại các đô thị, khu dân cư; đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là các tuyến đê biển, đê cửa sông xung yếu; vận hành hiệu quả các hồ chứa bảo đảm an toàn, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy