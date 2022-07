Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ

Ngày 12-7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào CTĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước… triển khai các hoạt động, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng Nhân đạo”; phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng; phòng, chống dịch bệnh COVID-19... Tổng giá trị các hoạt động là trên 21,4 tỷ đồng; đã trợ giúp 42.354 lượt người là hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, người gặp rủi ro hoạn nạn và các đối tượng khác... Qua đó, góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh; nâng cao thêm vai trò của tổ chức Hội CTĐ.

6 tháng cuối năm 2022, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ trong tình hình mới; thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2023. Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” có số địa chỉ được cập nhật vào hệ thống nhân đạo điện tử của Trung ương Hội tăng 10% so với năm trước và các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cấp Hội CTĐ tỉnh trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới các cấp Hội CTĐ trong tỉnh tiếp tục tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết của các tập thể, cá nhân để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; thực hiện kế hoạch vận động Quỹ Nhân đạo; có kế hoạch hỗ trợ khi xảy ra thiên tai; nâng cao chất lượng hoạt động của tình nguyện viên CTĐ. Trước mắt, Hội tập trung cùng cấp ủy, chính quyền vận động nhân dân tiếp tục tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi bổ sung, chủ động phòng, chống thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai gây ra, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức chính trị - xã hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu cùng tỉnh hoàn thành công tác an sinh xã hội năm 2022.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh đã bầu bổ sung ủy viên BCH, ủy viên Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Văn Huỳnh