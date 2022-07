Hội đồng nhân dân huyện Trực Ninh khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ tư

Sáng 13-7, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Trực Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành; sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong huyện; tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010, đạt 8,36%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, đạt 71,4% dự toán, tăng 71,3% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao được triển khai quyết liệt, hiệu quả; 11 xã, thị trấn còn lại của huyện đã được tỉnh thẩm định, đánh giá đạt tiêu chí NTM nâng cao năm 2021. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì thành tích cao; kết quả thi học sinh giỏi lớp 8, 9 cấp tỉnh, đoàn học sinh Trực Ninh đạt giải nhất, xếp thứ 1/10 huyện, thành phố. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển: Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường, chỉ số cải cách hành chính năm 2021 xếp thứ 2/10 huyện, thành phố; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được quan tâm thực hiện, không để phát sinh vụ việc phức tạp và khiếu kiện đông người. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được bảo đảm.

6 tháng cuối năm 2022, Huyện ủy, UBND huyện Trực Ninh tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức sản xuất vụ mùa gắn với vụ đông theo hướng khắc phục khó khăn, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 và phát triển sản phẩm OCOP năm 2022; lựa chọn 2 đến 3 xã, thị trấn tiêu biểu triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo quy hoạch được duyệt. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn. Triển khai, thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách. Tăng cường công tác quản lý đất đai; quản lý, sử dụng quỹ đất công hiệu quả, đúng pháp luật. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2022. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19./.

Văn Trọng