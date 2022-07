Hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đến thời điểm hiện tại, Sở GD và ĐT đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và báo cáo Bộ GD và ĐT tổng hợp, đối soát dữ liệu để công bố điểm thi, xét công nhận tốt nghiệp theo quy định.

Theo thống kê của Sở GD và ĐT, tỉnh ta có trên 19 nghìn thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong 2 ngày thi, cả 35 điểm thi trên địa bàn tỉnh không ghi nhận sự cố bất thường, không có cán bộ, thí sinh nào vi phạm quy chế. Công tác vận chuyển, bàn giao bài thi của thí sinh có lực lượng Công an và thanh tra đi cùng; công tác an ninh được đảm bảo tuyệt đối.

Sở GD và ĐT đã thành lập Ban chấm thi tự luận và Ban chấm thi trắc nghiệm với tổng số 61 thành viên. Ngoài ra còn có các lực lượng khác như Công an, bảo vệ, phục vụ, y tế... Ban In sao đề thi gồm 43 người. Khu vực in sao đề thi là địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy. Công tác chấm thi được thực hiện đúng quy định, quy chế và đảm bảo an toàn từ ngày 9-7. Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định) được lựa chọn làm địa điểm tổ chức chấm thi cả tự luận và trắc nghiệm. Địa điểm làm phách được đặt tại tầng 3, khu cách ly nhà B trụ sở Sở GD và ĐT. Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi tự luận, nơi thực hiện nhiệm vụ của Ban Thư ký Hội đồng thi và Tổ Thư ký Ban Chấm thi tại khu vực chấm thi có đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ; có camera an ninh và lực lượng an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày.

Đến ngày 20-7, công tác chấm thi đã hoàn thành. Dự kiến, kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hội đồng thi tỉnh Nam Định sẽ được công bố vào 0h00 ngày 24-7 đúng theo kế hoạch của Bộ GD và ĐT./.

Minh Thuận