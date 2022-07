HĐND thành phố Nam Định khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ tư

Ngày 20-7, HĐND thành phố Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo thành phố Nam Định tham dự kỳ họp.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 có thời điểm diễn biến phức tạp, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục duy trì ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được chỉ đạo quyết liệt, đến nay thành phố đã kiểm soát vững chắc tình hình, hoàn thành tiêm chủng vắc-xin mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi và triển khai tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Các hoạt động kinh tế - xã hội được trở lại bình thường, đặc biệt là sản xuất công nghiệp đã khôi phục ở hầu hết các ngành. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,35%; giá trị xuất khẩu tăng 10,52%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 7,3%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng 13,3%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 62% dự toán tỉnh giao, 59% dự toán thành phố giao và bằng 154% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt; duy trì kết quả đứng đầu khối các huyện, thành phố trong tỉnh về chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được thực hiện tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được quan tâm và thường xuyên chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, thành phố Nam Định tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình phòng, chống dịch COVID-19”; tiếp tục thực hiện nghiêm, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách, quy định của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Chủ động phòng ngừa hiệu quả, ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm như: xây dựng khu đô thị mới phía Nam sông Đào; xây dựng đường gom ven Quốc lộ 10; xây dựng khu tái định cư phường Lộc Vượng; xây dựng kè hồ Hàng Nan và đường dạo ven hồ; xây dựng, cải tạo Trường tiểu học Phạm Hồng Thái… Chuẩn bị các điều kiện để khởi công mới các công trình trọng điểm như: Dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi; Đường trục phía Nam đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B; Đài phun nước và chiếu sáng mỹ thuật hồ Vị Hoàng. Thực hiện tốt chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Xuân Thu