Diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(do đồng chí Phạm Đình Nghị,

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày)

Kính thưa: Các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng;

Kính thưa đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Kính thưa đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh;

Thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022) và biểu dương các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Nam Định. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tôi xin gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng những tình cảm sâu nặng, sự biết ơn sâu sắc và lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất.

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta xúc động tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh; Người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người đã suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với lòng biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ và đồng chí, đồng bào ta đã hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước; vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, phồn vinh của Tổ quốc.

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

Trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta với tinh thần yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự chủ, đã đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do, sự thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Các anh hùng liệt sĩ, thương binh "đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi". Tiếng thơm của các đồng chí sẽ muôn đời lưu truyền với sử xanh. Họ chiến đấu, hy sinh để Tổ quốc ta độc lập, tự do, thống nhất và dân tộc ta mãi mãi trường tồn. Tinh thần bất diệt, tấm gương sáng ngời của họ sẽ sống mãi với non sông Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, ghi nhớ công ơn, luôn tự hào, nguyện kế tục và thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

Là tỉnh văn hiến, anh hùng, với hào khí Đông A, truyền thống yêu nước, cách mạng được hun đúc, kết tinh qua các thế hệ. Nhân dân Nam Định “lớp cha trước, lớp con sau”, đóng góp vẻ vang vào tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong thời đại Hồ Chí Minh; những người con quê hương Nam Định đã hăng hái xung phong đi chiến đấu với kẻ thù, hàng vạn người đã anh dũng ngã xuống hoặc bỏ lại một phần cơ thể nơi chiến trường để Tổ quốc được độc lập, đất nước được thống nhất, thể hiện rõ “khí phách cha ông và hồn thiêng sông núi”, làm rạng rỡ thêm trang sử hào hùng của dân tộc. Những đóng góp to lớn của những người con quê hương Nam Định cùng dân tộc viết lên thiên anh hùng ca; mãi mãi là niềm tự hào của mỗi chúng ta và con cháu mai sau.

"Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" là đạo lý truyền thống nghìn đời của dân tộc ta. Thấm nhuần đạo lý tốt đẹp đó và thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh đối với đất nước, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ. Năm 1947, trong khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị chọn một ngày trong năm làm "Ngày Thương binh" để bày tỏ tình cảm thắm thiết, lòng biết ơn sâu sắc với những người đã không tiếc máu xương, cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Người, ngày 27-7-1947 - Ngày Thương binh toàn quốc được mở đầu bằng một cuộc mít-tinh lớn tại Đại Từ, Thái Nguyên. Từ đó, ngày 27-7 hằng năm đã trở thành ngày kỷ niệm thiêng liêng, mang đậm tính nhân văn Việt Nam, là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

75 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng". Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành; đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thông qua phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã phát triển với các chương trình tình nghĩa, nhân văn như: Xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, áo lụa tặng bà, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng cùng nhiều hoạt động tình nghĩa thiết thực nảy nở từ thôn, làng, đường, phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị...

Phong trào đi sâu vào tâm khảm mỗi một người dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng dân cư, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

Đến nay tỉnh ta đã xét và đề nghị Nhà nước công nhận tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho hơn 36 nghìn liệt sĩ; Đề nghị Nhà nước phong tặng và truy tặng trên 2.900 Mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện còn sống 43 mẹ), trên 170 nghìn người tham gia hoạt động kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương... Hiện nay, có khoảng 45 nghìn người có công và thân nhân của người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, với tổng kinh phí trợ cấp hàng năm gần 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dịp ngày 27-7 và Tết Nguyên đán cổ truyền hàng năm, các cấp uỷ đảng, chính quyền của tỉnh đều tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên, chăm sóc thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; thắp nến tri ân; tổ chức các Đoàn đi viếng nghĩa trang liệt sĩ; huy động các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội và toàn dân tham gia đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà tình nghĩa; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng,….

Bên cạnh đó, công tác quy tập mộ liệt sĩ là một công tác lớn của chính sách hậu phương quân đội đã được tỉnh quan tâm và tổ chức đón nhận, bàn giao về địa phương nhiều hài cốt liệt sĩ do các đơn vị quân đội bàn giao đảm bảo trang nghiêm, đúng quy định, thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với những người con của quê hương hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ được quan tâm, chú trọng tu sửa, nâng cấp hoặc xây mới; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình liệt sĩ và nhân dân thăm viếng phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang.

Đây là những việc làm có ý nghĩa to lớn, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau; tô hồng thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Bên cạnh các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, sự chăm lo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự quan tâm chăm sóc của các tổ chức đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân; chúng ta hết sức trân trọng và cảm động trước những cố gắng, nỗ lực vượt khó của đông đảo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong tỉnh đã vượt lên mất mát, khắc phục khó khăn, tận tâm tận lực cống hiến cho công cuộc đổi mới đất nước.

Nhiều thương binh, bệnh binh, con em gia đình chính sách đã phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp, phấn đấu trở thành cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành của tỉnh. Nhiều đồng chí hăng hái tham gia lao động sản xuất và đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, không chỉ tạo việc làm cho gia đình mình mà còn giải quyết được nhiều lao động ở địa phương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình người có công, gia đình chính sách đã có đóng góp tích cực, nhất là việc hiến đất, góp đất làm đường giao thông, công trình phúc lợi xã hội; xuất hiện nhiều điển hình, tấm gương tiêu biểu mẫu mực cho chúng ta học tập và noi theo.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tôi nhiệt liệt biểu dương những tấm gương tiêu biểu của thương binh, bệnh binh, gia đình người có công, gia đình chính sách đã có những đóng góp to lớn và đầy ý nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tại buổi lễ trọng thể này; thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh tôi trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, giúp tỉnh Nam Định thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công. Thời gian tới tỉnh Nam Định mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa, để thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách nhân văn, đầy ý nghĩa này.

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã và đang làm nhiều việc để cuộc sống của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng ngày một tốt đẹp hơn. Chúng ta chưa thể yên lòng khi cuộc sống của một số gia đình người có công còn nhiều khó khăn, việc chăm sóc sức khoẻ khi đau yếu, việc chữa trị những vết thương do chiến tranh để lại, việc chăm lo học hành và giải quyết việc làm chưa được chu đáo và vẫn còn những người, những gia đình chưa được hưởng đầy đủ những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước do chưa hoàn tất hồ sơ để hưởng chế độ và đến nay nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính... đang để lại nỗi thương đau khắc khoải trong lòng những người thân và trong mỗi chúng ta.

Tôi đề nghị các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, nhất là ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đặc biệt quan tâm đến việc hướng dẫn, thẩm định hồ sơ công nhận để những người có công được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước. Quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho những người có công và con em của họ; giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả các gia đình chính sách về vật chất cũng như tinh thần, trước hết là đối với những người, những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống để thực hiện bằng được mục tiêu: Các gia đình có công đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân.

Tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn dân chăm sóc người có công, thực hiện tốt phương châm “Nhà nước, nhân dân và những người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu”, làm cho mỗi gia đình người có công “yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần và có dịp tham gia hoạt động ích lợi cho xã hội”, như Bác Hồ của chúng ta từng căn dặn.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm chăm lo tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chính sách ưu đãi, không để xảy ra tiêu cực trong việc thực hiện các chính sách.

Thường xuyên tuyên truyền nâng cao truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc, trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng, biến nhận thức, tình cảm tốt đẹp đó thành hành động cách mạng thiết thực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta nguyện sống xứng đáng với những hy sinh, cống hiến cao cả và vĩ đại ấy; cùng nhau chung sức, chung lòng, đồng tâm, hiệp lực quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, một lần nữa, xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các thương binh, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng. Xin nhiệt liệt biểu dương các ngành, địa phương, đoàn thể, đơn vị, tổ chức và cá nhân đã đóng góp tích cực việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách. Mong rằng thời gian tới, mỗi chúng ta làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, liệt sĩ và người có công, coi đây là trách nhiệm, tình cảm và vinh dự của chúng ta, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Một lần nữa, xin kính chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng cùng toàn thể các vị đại biểu, các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!