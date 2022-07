16 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết tháng 6, cả nước có 5.775/8.227 xã (chiếm 70,2%) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 160 xã so với cuối năm 2021), trong đó có 764 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng 261 xã so với cuối năm 2021) và 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (tăng 40 xã so với cuối năm 2021); bình quân cả nước đạt 17 tiêu chí/xã.

Cả nước cũng có 249 đơn vị cấp huyện thuộc 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 36 đơn vị so cuối năm 2021 và chiếm khoảng 38,7% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước (hoàn thành sớm và vượt mục tiêu năm 2022).

Ngoài ra, 16 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.

PV