Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổng kết mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ"

Chiều 9-6, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2007-2022.

Với đặc thù là trường đào tạo nhóm ngành khoa học sức khỏe, trong những năm qua, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã phát động viên chức, người lao động và người học đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện các nội dung mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, hàng năm, nhà trường triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế, không ngừng nâng cao cảnh giác trước âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên, tích cực tham gia xây dựng trường học an toàn về an ninh, trật tự. Từ năm 2007 đến nay, nhà trường tổ chức tốt công tác trực ban, trực bảo vệ; tích cực chủ động phối hợp với chính quyền và công an địa phương về quy chế phối hợp đảm bảo công tác an ninh, trật tự trường học; đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Trong năm 2021, nhà trường đã có hơn 500 sinh viên tham gia công tác an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại 3 chốt an toàn giao thông, 2 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Nam Định. Đoàn Thanh niên nhà trường huy động 100 sinh viên tham gia lễ ra quân Ngày hội an toàn giao thông… Nhà trường không có viên chức, người lao động và người học vi phạm pháp luật, không có ma túy và tệ nạn xã hội; không để xảy ra các vụ gây mất an ninh trật tự, thất thoát tài sản, cháy nổ và tai nạn. Tổng kết 15 năm thực hiện mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhà trường đạt chỉ tiêu “An toàn về an ninh trật tự”, được Công an tỉnh khen thưởng./.

Hồng Minh