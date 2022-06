Tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng

Sáng 8-6, Bộ GD và ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với 63 điểm cầu các tỉnh, thành trên cả nước. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ GD và ĐT có đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT và các Thứ trưởng: Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Phạm Ngọc Thưởng; Hoàng Minh Sơn. Dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định có đồng chí Cao Xuân Hùng, TUV, Giám đốc Sở GD và ĐT; các thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT nhấn mạnh: Thời điểm hiện tại, ngành GD và ĐT đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Dịch COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng ảnh hưởng của dịch vẫn còn. Bộ đã có phương án tổ chức thi cho các đối tượng có liên quan đến dịch bệnh và đặc biệt, ngành cũng lường trước, dự phòng những phát sinh bất thường. Quá trình tổ chức thi và kiểm tra, các địa phương đặc biệt lưu ý hỗ trợ tối đa để các Sở GD và ĐT chuẩn bị tốt các khâu giúp học sinh bước vào kỳ thi một cách tốt nhất cả về kiến thức, tâm lý, vấn đề đi lại, lưu trú; đặc biệt quan tâm khâu kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các khâu đề thi, chấm thi và các khâu liên quan, nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật, trật tự trong kỳ thi.

Kỳ thi năm nay được tổ chức vào các ngày 7 và 8-7. Công tác chuẩn bị đề thi đã được chuẩn bị kỹ càng. Cụ thể, Bộ GD và ĐT đã thực hiện rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch COVID-19 các năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 sẽ không đưa vào đề thi năm nay. Đề thi tham khảo đã được công bố từ cuối tháng 3-2022 để giúp các nhà trường, giáo viên, học sinh có định hướng phù hợp trong dạy, học, ôn tập để chuẩn bị tham gia kỳ thi năm 2022.

Theo báo cáo của Bộ GD và ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cả nước có 1.002.486 thí sinh đăng ký dự thi. Trong số đó, thí sinh chỉ để xét tốt nghiệp là 83.196 em (chiếm 8,3%); số thí sinh thi chỉ để xét tuyển đại học, cao đẳng là 39.189 em (chiếm tỷ lệ 3,9%); số thí sinh dự thi với cả hai mục đích là 880.101 em (chiếm tỷ lệ 87,8%).

Trong thời gian tới, Bộ GD và ĐT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm an toàn, chất lượng; tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thi. Bộ GD và ĐT cũng sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tại các địa phương. Tiếp tục theo dõi và chỉ đạo tổ chức thi theo đúng tiến độ, kế hoạch; bảo đảm an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi của các địa phương; đồng thời đề nghị chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực; làm tốt công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi; kiểm soát tốt tình hình; không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của dịch COVID-19, chủ động xây dựng phương án bảo đảm kỳ thi diễn ra theo đúng quy chế và an toàn phòng dịch. Nâng cao chất lượng công tác tập huấn cho đội ngũ làm công tác thi; tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật phòng thi./.

Minh Thuận