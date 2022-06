Tiếp tục triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Ngày 29-6, Bộ CHQS tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo công tác QP, QSĐP; nâng cao công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; triển khai hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Đã tham mưu chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự; giáo dục chính trị và phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh và các huyện, thành phố. Phát huy tốt nội lực của đơn vị, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn quốc phòng, địa phương xây dựng, củng cố doanh trại phục vụ cho công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, chính sách với người có công và chính sách hậu phương quân đội.

Quang cảnh hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ CHQS tỉnh duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chú trọng dịp diễn ra các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo một số cơ quan, đơn vị diễn tập khu vực phòng thủ, bảo đảm tác chiến phòng thủ; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP trong 6 tháng đầu năm và đề nghị Bộ CHQS tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện đường lối quân sự của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kịp thời tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tham mưu, đề xuất xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; phòng chống cháy nổ; phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xuân Trường, Giao Thủy; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế. Chỉ đạo tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm kết quả tốt. Triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Tham mưu cho Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho các đối tượng theo kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công và chính sách hậu phương quân đội, trong đó triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn