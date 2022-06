Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia

Chiều 27-6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Penny Wong đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26 đến 28-6.

Tại buổi tiếp tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Wong trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia; chúc mừng Australia đã tổ chức bầu cử Quốc hội liên bang thành công và có chính phủ mới do Thủ tướng Anthony Albanese đứng đầu; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ với Australia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước thông báo những thành tựu trong công cuộc kiểm soát dịch bệnh và chuyển sang giai đoạn mới “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Việt Nam; bày tỏ cảm ơn Australia đã kịp thời cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19 cho Việt Nam, đặc biệt là vắc-xin cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là việc trao đổi đoàn và tăng cường hợp tác kinh tế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, ODA, nhanh chóng khôi phục và đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương trong bối cảnh cả hai nước đã mở cửa trở lại.

Bộ trưởng Wong khẳng định Australia coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực, đồng thời bày tỏ cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Bộ trưởng Wong cũng khẳng định, trên cơ sở kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vào sáng cùng ngày, sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của Việt Nam đưa quan hệ Việt Nam - Australia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, hướng tới tầm cao mới trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), chú trọng mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, giáo dục - đào tạo... Bộ trưởng Wong nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước về việc tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, lao động tại Australia và hòa nhập cộng đồng sở tại, đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Penny Wong. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Wong, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia thời gian qua, trong đó trao đổi đoàn và các tiếp xúc cấp cao vẫn được triển khai đều đặn; kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 10 tỷ USD, đạt 12,4 tỷ USD trong năm 2021 và Việt Nam bắt đầu có đầu tư trực tiếp tại Australia; hai nước đã thông qua Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia (EEES) và Tuyên bố chung Cam kết hành động thiết thực về khí hậu; thành lập Trung tâm Việt Nam - Australia tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ký Bản ghi nhớ về Chương trình thị thực nông nghiệp cho phép lao động Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Australia...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính phủ mới của Australia tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, nhất là về tăng cường trao đổi cấp cao và triển khai các cơ chế hợp tác; đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư trên cơ sở tận dụng các lợi thế và tiềm năng của hai nước, trong đó có việc mở rộng thị trường do các hiệp định thương mại tự do mang lại; tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau; triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác quan trọng đã ký kết; đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, qua đó củng cố hơn nữa giao lưu nhân dân hai nước. Thủ tướng đề nghị phía Australia tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm; đề nghị hai bên tích cực nghiên cứu, đề xuất hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng khác như chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế số, an ninh mạng, nông nghiệp công nghệ cao...

Bộ trưởng Wong khẳng định, Australia cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, hướng tới tầm cao mới.

Trao đổi về tình hình khu vực, Bộ trưởng Wong nhấn mạnh Australia coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa thiết lập với ASEAN; khẳng định Australia tiếp tục dành ưu tiên cho hợp tác với Tiểu vùng Mê Công; nhất trí sự cần thiết duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông cũng như luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982./.

PV