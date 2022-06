Ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Sáng 20-6, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Đợt ra quân lần này diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 20-6 đến ngày 20-9-2022. Theo đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng mở chiến dịch tuyên truyền sâu rộng về an toàn giao thông, đặc biệt là tuyên truyền về đợt cao điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lên án các hành vi chạy quá tốc độ, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; chở quá khổ, quá tải, quá vạch dấu mớn nước an toàn; điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia, sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, toàn lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, huy động tối đa lực lượng, phương tiện xử lý kiên quyết và kịp thời các trường hợp vi phạm luật giao thông; phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự. Các trường hợp vi phạm bị bắt giữ đều phải xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, quy trình và chế độ công tác, điều lệnh Công an nhân dân; nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông...

Sau buổi lễ ra quân, Phòng CSGT và lực lượng CSGT Công an các huyện, thành phố Nam Định đã tổ chức tuần hành, biểu dương lực lượng, tổ chức tuyên truyền lưu động về trật tự an toàn giao thông tại một số tuyến phố lớn trên địa bàn thành phố Nam Định và khu vực đông dân cư ở các địa phương./.

Xuân Thu