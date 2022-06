Huyện Nam Trực diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Chiều 8-6, tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN).

Tình huống diễn tập giả định là cơn bão số 1 hướng vào Biển Đông có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 13-14. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Công điện của Ban chỉ đạo PCTT và TKCN tỉnh về phòng, chống cơn bão số 1 và lũ trên các sông; triển khai công điện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn, các ban, ngành triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống cơn bão số 1. Nhận được Công điện khẩn của Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã Nam Hồng tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức trực phòng chống cơn bão số 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên xuống cơ sở họp, triển khai các phương án đã xác định, giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch hoa màu, di dời người, tài sản từ khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời sẵn sàng thành lập Sở Chỉ huy hiện trường để xử lý các tình huống nghiêm trọng do cơn bão gây ra. Bộ phận tuần tra phát hiện ra sự cố nhà bị sập tại xóm Nam Việt, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp với các lực lượng tổ chức cứu sập, cứu nạn nhanh chóng ứng cứu người dân bị nạn, đồng thời khắc phục hậu quả do bão số 1 gây ra.

Buổi diễn tập đã giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp ở địa phương; khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động trong phòng, chống, ứng cứu khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ của các cấp, các ngành, nhân dân và lực lượng vũ trang cấp xã của huyện Nam Trực./.

Ngọc Ánh