Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

Chiều 28-6, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 42.818 tỷ đồng, tăng 8,67% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế có chuyển biến tích cực: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 22,22%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 40,63%; khu vực dịch vụ chiếm 34,52%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 2,63%. Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 14.647 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.135 tỷ đồng; bằng 62,7% dự toán và chiếm 28,2% tổng thu. Tổng chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 7.198 tỷ đồng, bằng 49,3% dự toán năm, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá chung 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục xu hướng phục hồi và có bước phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực đạt được hiệu quả tích cực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cung cầu hàng hoá trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Năng suất các loại cây trồng vụ đông xuân đạt khá, dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát, chăn nuôi gia cầm phát triển, sản lượng thuỷ sản tăng khá. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội phát triển. Đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại cuộc họp báo, Cục Thống kê tỉnh cũng giới thiệu khái quát nội dung 2 ấn phẩm: “Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Nam Định” và “Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập (1997-2021)”./.

Đức Toàn