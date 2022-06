Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tuyển vào lớp 10 không chuyên

Sáng 14-6, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tuyển lớp 10 THPT không chuyên tại các điểm thi Trường THPT: A Nghĩa Hưng (Nghĩa Hưng), Nguyễn Huệ (thành phố Nam Định). Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo Sở GD và ĐT.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra phòng y tế Trường THPT A Nghĩa Hưng.

Kỳ thi tuyển lớp 10 năm học 2022-2023, Trường THPT A Nghĩa Hưng có 598 hồ sơ đăng ký dự thi (tuyển 504 chỉ tiêu); trong đó có 4 chỉ tiêu tuyển thẳng lớp 10 thuộc diện đối tượng khuyết tật. Trước kỳ thi, Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo sự chỉ đạo của Sở GD và ĐT; quán triệt quy chế thi cho 34 cán bộ, giáo viên coi thi và 598 thí sinh. Để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, đạt chất lượng cao, Công an thị trấn Liễu Đề phối hợp với Công an huyện bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trong và ngoài địa điểm thi. Điện lực huyện đảm bảo cung cấp điện ổn định, bố trí nhân viên thường trực để khắc phục sự cố kịp thời trong thời gian tổ chức kỳ thi. Để đảm bảo cơ sở vật chất, nhà trường đã rà soát, kiểm tra hệ thống điện, đèn chiếu sáng, quạt, camera giám sát, thiết bị phòng cháy, chữa cháy… tại 25 phòng thi tại 2 khu A và B. Nhà trường cũng đã bố trí 2 phòng thi dự phòng dành cho các thí sinh và giám thị không may bị nhiễm COVID-19; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài kiểm tra phòng y tế Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Nam Định).

Tại Trường THPT Nguyễn Huệ đã hoàn tất công tác chuẩn bị hệ thống cơ sở vật chất, các điều kiện, phương tiện phục vụ kỳ thi, sức khỏe cho thí sinh... Kỳ thi tuyển lớp 10 năm nay, nhà trường đã tiếp nhận 506 hồ sơ đăng ký (tuyển 8 lớp với 360 chỉ tiêu). Nhà trường đã tổ chức họp quán triệt và tuyên truyền quy chế thi cho các cán bộ, giáo viên coi thi và các thí sinh. Khu vực niêm phong đề thi được trang bị hệ thống camera giám sát; khu vực để đồ riêng của thí sinh được bố trí đảm bảo yêu cầu khoảng cách tối thiểu 25m so với khu vực thi. Công an phường Năng Tĩnh phối hợp với Công an thành phố bố trí 40 cán bộ, chiến sĩ túc trực trong và ngoài khu vực thi đảm bảo an ninh trật tự, bảo mật đề thi, bài thi của các thí sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ kỳ thi như: phòng thi, phòng sao in đề thi, bài thi, phòng y tế, khu vực làm phách, chấm thi, phòng thi dành cho thí sinh mắc COVID-19… Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Hội đồng tuyển sinh các nhà trường thực hiện nghiêm quy chế tổ chức thi; thực hiện đo thân nhiệt cho tất cả cán bộ, giáo viên coi thi và các thí sinh. Các nhà trường phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh tại các điểm thi… góp phần để kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả cao./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng