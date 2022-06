Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh làm việc với Công ty Điện lực Nam Định

Chiều 16-6, đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Công ty Điện lực Nam Định về đầu tư, phát triển các dự án điện cao thế trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Sở Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Nam Định.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định Trần Mạnh Sỹ cho biết, hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh hiện nay gồm có lưới điện truyền tải 220kV và lưới điện phân phối từ cấp 110kV đến hạ áp. Năm 2021, công suất sử dụng lớn nhất toàn tỉnh đạt 665MW; sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 2.875 triệu kWh, tăng trưởng 9,3% so với năm 2020. Trong 5 tháng đầu năm 2022, công suất sử dụng lớn nhất đạt 611MW; sản lượng điện thương phẩm đạt 1.140 triệu kWh, tăng trưởng 10,2% so với cùng kỳ 5 tháng năm 2021. Dự kiến năm 2022, công suất sử dụng lớn nhất toàn tỉnh đạt 730MW; sản lượng điện thương phẩm đạt 3.168 triệu kWh, tăng trưởng 10,7% so với năm 2021. Công suất sử dụng điện trên điện bàn tỉnh hiện chiếm 60% tổng công suất các trạm biến áp 110kV. Theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định, giai đoạn 2016 đến 2025 quy mô lưới điện 110kV xây dựng mới bao gồm 17 dự án, trong đó 2 dự án xuất tuyến 110kV sau trạm 220kV Trực Ninh, 1 dự án xuất tuyến 110kV sau trạm 220kV Hải Hậu, 14 dự án trạm 110kV và nhánh rẽ. Trong đó, giai đoạn 2016-2020 các dự án lưới điện 110kV đã hoàn thành trên địa bàn hầu hết là các dự án cải tạo, nâng cấp đường dây và trạm biến áp 110kV để chống quá tải, dự án xây dựng mới chỉ hoàn thành 1/2 dự án xuất tuyến 110kV sau trạm 220kV Trực Ninh. Giai đoạn 2021-2023, theo kế hoạch sẽ triển khai 11 dự án xây dựng mới đường dây và trạm biến áp 110kV có trong quy hoạch, gồm 1 dự án xây dựng mới xuất tuyến 110kV, 10 dự án xây dựng mới trạm biến áp 110kV và nhánh rẽ. Đến nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành đóng điện 3/11 dự án, gồm 1 dự án đường dây 110kV xuất tuyến sau trạm 220kV Trực Ninh, 2 dự án trạm biến áp 110kV Liễu Đề, Trực Đại. Việc hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án đã kịp thời bổ sung công suất nguồn, khép vòng các đường dây 110kV, đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy cho các huyện phía nam tỉnh trước mùa nắng nóng năm 2022.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh kiểm tra hoạt động của Trung tâm Điều khiển xa, thuộc Công ty Điện lực Nam Định.

Trong quá trình triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, vướng mắc là việc đầu tư xây dựng lưới điện cao thế cần nguồn vốn lớn, phụ thuộc vào khả năng cân đối vốn đầu tư xây dựng hàng năm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng lưới điện 110kV xuất hiện nhiều khó khăn, phức tạp như không giải phóng được mặt bằng, bàn giao mặt bằng chậm, biến động về mặt bằng tại địa phương làm thay đổi quy hoạch sử dụng đất, dẫn đến dự án đầu tư bị chậm tiến độ, giãn tiến độ...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh ghi nhận, biểu dương những thành tích Công ty Điện lực Nam Định đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác tham mưu về lĩnh vực điện cho UBND tỉnh và hoạt động cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ nhu cầu của nhân dân. Thời gian tới, tỉnh đang chú trọng thu hút các dự án đầu tư, tạo ra những bước phát triển đột phá mới, do đó yêu cầu ngành Điện phải có kế hoạch bảo đảm cung ứng đủ điện cho các lĩnh vực này. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Nam Định tích cực phối hợp Sở Công Thương cập nhật đầy đủ quy hoạch điện trong quy hoạch vùng tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng khi xây dựng công trình điện. UBND tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngành Điện hoạt động, đáp ứng xu thế phát triển của xã hội./.

Tin, ảnh: Xuân Thu