Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh

Chiều 29-6, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh đi dự lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và thăm lại chiến trường xưa nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1-5-1972 - 1-5-2022) và sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị “mùa hè đỏ lửa” năm 1972 mãi là khúc tráng ca trong lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta. Góp phần làm lên chiến công tại Thành cổ Quảng Trị có rất nhiều người con quê hương Nam Định đã “sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến dịch giải phóng tỉnh Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, trong đó nhiều người đã anh dũng hy sinh, là thương binh, bệnh binh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã ghi nhận sự hy sinh cao cả, những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của những người lính Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vô bờ bến góp phần cho độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các thế hệ cựu chiến binh trong tỉnh, nhất là Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị mãi mãi giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu; tham gia tích cực vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, tình nghĩa; gương mẫu, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và xứng đáng với lòng tin của nhân dân là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đoàn đại biểu Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh