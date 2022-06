Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ 6 tháng đầu năm tăng 12,5% so cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu trong nước liên tục tăng cao song hoạt động vận tải duy trì đà phục hồi, đặc biệt là vận tải hành khách, khi các tuyến xe đường dài được mở lại và số chuyến tăng lên đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; vận tải hàng hóa tăng trưởng theo sự hồi phục sản xuất, kinh doanh.

Trong tháng 6-2022, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 547 tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng năm 2022, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 3.017 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó vận tải hành khách đạt 610 tỷ đồng, tăng 11,7% với 10.052 nghìn lượt vận chuyển, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Vận tải hàng hoá đạt 2.285 tỷ đồng, tăng 10,9% với 17.293 nghìn tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 7,4% và sản lượng luân chuyển đạt 3.608 triệu tấn.km, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 111 tỷ đồng, tăng 49,6% và bưu chính, chuyển phát đạt 11 tỷ đồng./.

Thành Trung