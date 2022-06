Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại Nghĩa Hưng

Ngày 17-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (CSB) phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nghĩa Hưng tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại 2 xã Nghĩa Thành và Phúc Thắng. Tham dự chương trình có các đồng chí: Đại tá Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng CSB 1; Đại tá Trần Văn Rồng, Chính ủy Vùng CSB 1; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng và đông đảo ngư dân, học sinh các trường học trên địa bàn 3 xã: Nghĩa Thành, Nghĩa Hải, Phúc Thắng và thị trấn Quỹ Nhất.

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” có ý nghĩa thiết thực thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của lực lượng CSB nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 nói riêng đối với các gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, hỗ trợ giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển. Qua chương trình tăng cường tình đoàn kết quân dân, tình yêu biển đảo, yêu quê hương đất nước, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc.

Trong chương trình đại diện Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 đã tuyên truyền về Luật CSB Việt Nam, về chủ quyền an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSB nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển và bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc; tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của ma túy; tuyên truyền phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tập huấn, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn cho ngư dân khi đánh bắt trên biển.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 đã tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”; tặng quà lưu niệm (gồm 5 tivi) cho các trường tham gia Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” và Trường Tiểu học, Trường Mầm non xã Nghĩa Thành. Thăm, tặng quà 3 Bà mẹ Việt nam Anh hùng; tặng 97 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 40 xe đạp, 30 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 2.000 lá Cờ Tổ quốc, cấp phát 2.500 tờ rơi các loại, 20 túi thuốc chữa bệnh, 100 phao tròn cho ngư dân các xã khu vực biên giới biển./.

Hoàng Tuấn