Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Nam Định

Ngày 28-6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia do đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT quốc gia làm Trưởng đoàn đã về Nam Định kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở GD và ĐT kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 19.871 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó 19.104 thí sinh đang học lớp 12 (17.172 thí sinh hệ THPT, 1.932 thí sinh hệ GDTX), 767 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi, tổng số 846 phòng thi; ngoài ra, bố trí 20 điểm thi dự phòng với 404 phòng thi. Tổng số cán bộ, công thức, viên chức làm công tác coi thi, giám sát, y tế, an ninh, trật tự, bảo vệ là 3.710 người; chấm thi, thư ký, làm phách, phục vụ là 323 người. Cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2022; xây dựng kế hoạch để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế, tỉnh đã chỉ đạo Sở GD và ĐT chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các điều kiện để tổ chức kỳ thi đúng quy định và phù hợp thực tiễn địa phương. Sở GD và ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Quy chế thi cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị; tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi; xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn in sao đề thi, vận chuyển đề, bài thi. Khu vực chấm thi (tự luận, trắc nghiệm) bố trí tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định), đảm bảo lực lượng an ninh túc trực bảo vệ 24 giờ/ngày. Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất tổ chức thi tại Trường THPT Trần Văn Lan (Mỹ Lộc); khu vực chấm thi tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định).

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài cho biết: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD và ĐT về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã xây dựng phương án triển khai tập huấn cho các thành viên về tất cả các công việc, nhiệm vụ liên quan đến kỳ thi; chỉ đạo các nhà trường tập trung cao công tác ôn tập cho học sinh; bố trí đầy đủ lực lượng làm các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức kỳ thi; chỉ đạo chính quyền các địa phương phối hợp với các nhà trường hỗ trợ, tạo điều kiện an toàn, đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh và những người làm công tác thi; đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm quy trình xét nghiệm, xác nhận đối với các trường hợp thí sinh bị nhiễm COVID-19 được đặc cách không phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp Sở GD và ĐT, UBND các huyện, thành phố triển khai tổ chức tốt kỳ thi.

Phát biểu chỉ đạo qua buổi kiểm tra, đồng chí Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Hữu Độ ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nam Định năm 2022 khoa học, bài bản, chu đáo. Đồng chí cũng đề nghị, từ nay đến khi kỳ thi diễn ra, tỉnh Nam Định tiếp tục nâng cao công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành để tổ chức kỳ thi theo kế hoạch đã đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa quan trọng của kỳ thi, quán triệt nghiêm quy chế thi cho cán bộ, giáo viên và học sinh; kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm; hạn chế rủi ro trong công tác tổ chức thi. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực trong và ngoài các điểm thi, để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra nghiêm túc, an toàn, chất lượng./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng