VinaPhone Nam Định trao thưởng chương trình khuyến mại "Kết lộc vàng - Vui rộn ràng"

Chiều 24-5, VNPT VinaPhone Nam Định đã tổ chức lễ trao giải chương trình khuyến mại "Kết lộc vàng - Vui rộn ràng".

Đại diện các sở, ngành, địa phương và VNPT VinaPhone Nam Định chụp ảnh cùng khách hàng may mắn trúng thưởng.

Với phương châm “Khách hàng là những người thân yêu nhất”, gần 26 năm qua, mạng di động VinaPhone đã luôn nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu “Không ngừng vươn xa” và mang đến khách hàng những sản phẩm vượt trội về giá trị và chất lượng, là người bạn đồng hành tin cậy của hàng triệu người dân trên khắp đất nước. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng, đến nay VNPT VinaPhone Nam Định đã có 1.340 trạm phát sóng, trong đó có 301 trạm 2G, 529 trạm 3G, 510 trạm 4G và là một trong những nhà mạng lớn nhất địa bàn tỉnh Nam Định. Cùng với nâng cao chất lượng mạng lưới, thời gian qua VNPT VinaPhone Nam Định đã thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mại tri ân khách hàng sử dụng dịch vụ. Đến nay đã có nhiều khách hàng may mắn trúng thưởng các chương trình: Săn Iphone 13 cùng Vina, Rước lộc đầu xuân, Thank you 25 - Săn Apple, Xài Vina Lái xe Vinfast về nhà…

Lãnh đạo VNPT Vinaphone Nam Định trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng thưởng chương trình "Kết lộc vàng - Vui rộn ràng".

Chương trình khuyến mại "Kết lộc vàng - Vui rộn ràng" là một trong những chương trình ưu đãi lớn của VNPT VinaPhone với tổng giá trị giải thưởng là hơn 5,6 tỷ đồng. Với mỗi thuê bao VinaPhone trả trước nạp thẻ từ 20 nghìn đồng trở lên, thuê bao di động trả trước - trả sau đang hoạt động có đăng ký hoặc gia hạn gói cước Vinaphone từ 20 nghìn đồng trở lên (không bao gồm các gói cước dịch vụ giá trị gia tăng) sẽ được nhận một mã dự thưởng. Cơ cấu giải thưởng hàng ngày là 1.386 giải và 60 giải thưởng hàng tuần, mỗi giải trị giá 1 cây vàng SJC 9999. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 14-3 đến hết ngày 24-4-2022. Mỗi tuần VNPT VinaPhone bốc thăm ngẫu nhiên và trao giải cho 10 thuê bao VinaPhone may mắn trúng giải thưởng tuần là 1 cây vàng SJC 9999. Tại Nam Định, chương trình khuyến mại "Kết lộc vàng - Vui rộn ràng" đã mang may mắn đến với 2 khách hàng là anh Đỗ Mẫn, xã Xuân Ninh (Xuân Trường) và anh Trần Đức Lộc, xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc).

Nhân dịp này, lãnh đạo VNPT VinaPhone Nam Định đã trân trọng cảm ơn và mong muốn khách hàng tiếp tục tin tưởng, đồng hành và gắn bó với VinaPhone, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực mang đến những dịch vụ tốt nhất trong hành trình kết nối thông tin liên lạc cho khách hàng./.

Tin, ảnh: Văn Đại