Triển khai mô hình điểm "Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển"

Chiều 23-5, Hội Nông dân tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển” tại thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu).

Hội Nông dân, Công an thị trấn Thịnh Long, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh ký kết kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển”.

Tại hội nghị, Hội Nông dân, Công an thị trấn Thịnh Long, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh đã ký kết kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển”; các chi hội trưởng và đại diện các hộ gia đình hội viên nông dân ký cam kết tham gia. Theo đó, nội dung mô hình gồm: Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phòng ngừa tội phạm, thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; hòa giải có hiệu quả mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ nhân dân, xây dựng tình đoàn kết trong khu dân cư. Phối hợp tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Hướng dẫn các hộ gia đình hội viên, nông dân nhắc nhở con em thực hiện các nội dung của mô hình theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Vận động hội viên, nông dân làm ăn dài ngày trên biển; các phương tiện nhỏ, hoạt động chủ yếu ven bờ, theo thời vụ và đi về trong ngày; các hộ nuôi trồng thủy, hải sản trên khu vực đầm bãi hỗ trợ nhau trong sản xuất gắn với giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới tuyến biển. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thông qua mô hình nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước của chính quyền cơ sở và nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng củng cố, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới tuyến biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương./.

Tin, ảnh: Lam Hồng