Kiểm tra công tác phân cấp đăng ký xe ô tô, mô tô trên địa bàn tỉnh

Ngày 21-5, Đoàn công tác của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện phân cấp đăng ký xe ô tô, mô tô tại Công an cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn công tác, về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Về phía tỉnh có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh.

Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng những công dân đầu tiên đăng ký xe thành công tại Công an xã Nam Thanh (Nam Trực).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo Đoàn công tác kết quả triển khai phân cấp đăng ký xe ô tô, mô tô trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 15 và Thông tư số 16 của Bộ Công an. Toàn tỉnh có 10 huyện, thành phố được phân cấp đăng ký xe ô tô cho cá nhân, tổ chức; 101 xã, thị trấn đủ điều kiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Hệ thống cơ sở vật chất, lực lượng làm nhiệm vụ đều được các địa phương, đơn vị Công an trong tỉnh trang bị hoàn tất và đi vào hoạt động từ ngày 21-5-2022.

Đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra, thị sát công tác triển khai cấp đăng ký xe tại Công an xã Nam Thanh và Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (Công an huyện Nam Trực). Tại đây, các hoạt động khai thác, sử dụng phần mềm đăng ký xe, công tác bảo mật, lĩnh vực tiếp nhận, sử dụng thông tin về dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đều được cán bộ, chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ thực hiện thành thạo, đúng quy định.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh và Công an các địa phương trong tỉnh nhằm phục vụ hiệu quả đăng ký xe tại cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo Bộ Công an. Các đồng chí lãnh đạo cũng ghi nhận phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương mới về đăng ký phương tiện trên địa bàn, yêu cầu Công an tỉnh, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an sớm có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó bảo đảm hoạt động phân cấp đăng ký ô tô, mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện, cấp xã sớm đi vào nền nếp, hiệu quả./.

Tin, ảnh: Xuân Thu