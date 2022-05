Khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 huyện Nghĩa Hưng

Ngày 26-5, UBND huyện Nghĩa Hưng tổ chức khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động các xã, thị trấn năm 2022 tại cụm 1. Đây là đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 chọn làm điểm để rút kinh nghiệm, triển khai hội thao trong toàn Quân khu. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3; Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, phường, thị trấn của tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Trưởng Ban Dân quân tự vệ (DQTV) Bộ CHQS 8 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3.

Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo hội thao trung đội dân quân cơ động xã, phường, thị trấn của tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng, đóng góp to lớn của lực lượng DQTV trong các thời kỳ, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lực lượng DQTV có vị trí, vai trò quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân. Để đạt kết quả tốt đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đồng chí đề nghị, Ban tổ chức Hội thao, các tiểu ban giám khảo, các vận động viên thực hiện tốt một số nội dung: đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, an toàn tuyệt đối; các đoàn vận động viên phải quán triệt sâu sắc quy chế của Hội thao, tham gia đúng thành phần, đúng thời gian, đảm bảo quân số, chấp hành nghiêm các quy định của từng nội dung hội thao; thông qua hội thao xây dựng tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trên địa bàn, làm cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng DQTV toàn huyện. Đề nghị tiểu ban giám khảo phải đánh giá trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực các Trung đội Dân quân cơ động và các vận động viên, đồng thời tuyển chọn, tổ chức luyện tập tham gia Hội thao cấp tỉnh đạt thành tích cao nhất.

Các đại biểu tham gia lễ khai mạc hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 huyện Nghĩa Hưng.

Ngay sau lễ khai mạc, 168 cán bộ, chiến sĩ của 6 Trung đội Dân quân cơ động tham gia Hội thao ở các nội dung gồm: Thi nhận thức pháp luật; duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội; đồng diễn võ thể dục tay không; xử trí tình huống chiến thuật của trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, thực hành bảo vệ mục tiêu; bắn súng AK bài 1, ném lựu đạn và chạy vũ trang 3.000m đối với nam, 1.500m đối với nữ.

Hội thao nhằm đánh giá nhận thức chính trị, trình độ, năng lực sử dụng vũ khí trang bị, động tác, kỹ thuật, chiến thuật, khả năng vận dụng kiến thức đã được huấn luyện vào điều kiện thực tế của lực lượng Dân quân cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, tiếp tục đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện lực lượng Dân quân cơ động những năm tiếp theo đạt kết quả cao. Thông qua Hội thao nhằm nâng cao nhận thức, sức khỏe, trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sĩ trung đội Dân quân cơ động. Đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng vũ trang của huyện và tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thao Bộ CHQS tỉnh năm 2022 đạt kết quả cao./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh