Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện Ý Yên

Sáng 27-5, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ý Yên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) huyện (27-5-1947 - 27-5-2022). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện; các đồng chí tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam quê Ý Yên, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân.

Đồng chí Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng LLVT huyện Ý Yên nhân ngày truyền thống.

Tại buổi gặp mặt, Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, nhân dân và LLVT huyện Ý Yên tự hào ôn lại chặng đường vẻ vang trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ngày 27-5-1947, Huyện Đội dân quân Ý Yên ra đời và trở thành ngày truyền thống của LLVT huyện Ý Yên. Quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của LLVT huyện gắn liền với cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945; kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, nhân dân và LLVT huyện Ý Yên đã tiễn hàng chục vạn người con lên đường tòng quân cứu nước, hàng vạn thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến phục vụ trên các chiến trường, trong đó có 7.976 người đã anh dũng hy sinh, 3.417 đồng chí để lại một phần xương máu trên chiến trường, 2.242 bệnh binh, 2.503 nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc hóa học màu da cam... Trong sự nghiệp đổi mới, LLVT huyện chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; quản lý Nhà nước về quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, sẵn sàng tham gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và các nhiệm vụ khác được giao. Những đóng góp tích cực của LLVT huyện đã góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi để huyện Ý Yên đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, nhân dân và LLVT huyện Ý Yên được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Trong đó, LLVT huyện và 24 tập thể, 10 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng LLVT nhân dân", 473 bà mẹ vinh dự được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, 22 đồng chí sĩ quan đã được phong quân hàm cấp tướng và hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng LLVT huyện Ý Yên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích của LLVT huyện Ý Yên đạt được trong suốt 75 năm qua, đồng thời đề nghị LLVT huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định; các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện. Tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch, vững mạnh, các đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đề ra./.

Tin, ảnh: Văn Trọng