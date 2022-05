Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra đê điều và công tác phòng chống thiên tai tại các huyện Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy

Ngày 27-5, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra các công trình đê điều, công tác phòng chống thiên tai (PCTT), hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng vùng đất bãi ven đê tại các huyện: Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở NN và PTNT, để chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2022, UBND tỉnh và các huyện, thành phố Nam Định đã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN và phân công trách nhiệm phụ trách địa bàn, lĩnh vực cho thành viên. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã báo cáo đánh giá hiện trạng đê điều và phương án hộ đê toàn tuyến năm 2022 với Bộ NN và PTNT. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở NN và PTNT đã ký hiệp đồng, giao nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2022 với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Các huyện, thành phố Nam Định đã tổng kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước mùa mưa lũ; xác định 2 trọng điểm chống lụt bão cấp tỉnh và 22 trọng điểm cấp huyện; đã lập và phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm chống lụt bão theo phương châm "4 tại chỗ"...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tuyến đê kè Phượng Tường, đoạn qua xã Việt Hùng (Trực Ninh).

Tại huyện Trực Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã kiểm tra kè Phượng Tường trên đê hữu Ninh đoạn qua xã Việt Hùng (từ K6+067 đến K6+347). Đoạn đê kè dài 280m, mặt đê được hoàn thiện mặt cắt và cứng hóa theo dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều của tỉnh bị sự cố do bão, lũ năm 2017. Cao trình đê đạt từ +4,4 đến +4,5m, mặt cắt ngang đê có chiều rộng 6m, cơ bản bảo đảm thiết kế. Tuy nhiên, phần trọng điểm kè Phượng Tường khu vực xã Việt Hùng hiện nay đã xuống cấp, sạt lở mái đá phía sông, cần sớm được đầu tư, nâng cấp bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận hiện trạng và những kiến nghị của địa phương đối với toàn tuyến đê kè nói chung, đoạn kè Phượng Tường nói riêng, sớm báo cáo Trung ương đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp. Trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương tiếp tục có giải pháp bảo đảm an toàn đối với các điểm đê kè xung yếu và các khu dân cư ven đê trước mùa mưa bão năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tuyến đê kiểu mẫu xã Xuân Châu (Xuân Trường).

Tại huyện Xuân Trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra dọc tuyến đê hữu Hồng; tuyến đê kiểu mẫu xã Xuân Châu, kè Phú Ân và cống Ngô Đồng. Tại tuyến đê kiểu mẫu xã Xuân Châu dài 1,54km, được đầu tư xây dựng trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực cố gắng của địa phương trong công tác bảo vệ, củng cố đê kè gắn với tạo cảnh quan xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và phát triển sản xuất, kinh doanh của các hộ dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện Xuân Trường cần quan tâm nhiều hơn đến công tác quy hoạch hệ thống giao thông ven đê gắn với các tuyến đường do Trung ương, tỉnh đang đầu tư qua địa bàn nhằm kết nối thuận tiện với tỉnh Thái Bình, cảng biển Quảng Ninh, Hải Phòng; quan tâm quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý vùng đất bãi ven sông Hồng, tránh để lãng phí như hiện nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra vị trí cống Ngô Đồng, tiếp giáp giữa hai huyện Xuân Trường và Giao Thủy.

Tại huyện Giao Thủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra vị trí cống Ngô Đồng, tiếp giáp giữa hai huyện Xuân Trường và Giao Thủy; kiểm tra dọc tuyến đê hữu Hồng, các cống Cồn Tư, cống Cồn Năm; địa điểm xây dựng cầu đường bộ ven biển nối huyện Giao Thủy với huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; kiểm tra toàn diện khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Tại cống Cồn Tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý địa phương cần tăng cường công tác bảo vệ vì đất đắp đê là đất thịt pha cát, nền đê là đất á sét mềm yếu, đoạn đê phía sông uốn cong, bãi hẹp, nhiều đoạn không còn bãi khiến dòng chảy ép sát chân đê gây sạt lở nghiêm trọng. Ở cống Cồn Năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến của địa phương về việc sớm đầu tư, xây mới địa điểm này vì hiện nay cống Cồn Năm đã xuống cấp nghiêm trọng. Công trình đang được theo dõi đặc biệt do có vết nứt ở mặt đê; hèm phai bị bong tróc, khó đóng mở trong điều kiện chênh lệch mực nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và đoàn công tác của tỉnh tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ba Lạt (Giao Thủy).

Kiểm tra tại khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Giao Thủy tích cực phối hợp với Sở NN và PTNT trong việc bảo vệ an toàn hệ sinh thái Vườn quốc gia; có giải pháp hợp lý nhằm khai thác, sử dụng, bảo tồn vùng đất ngập nước ven biển, cửa Ba Lạt để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão./.

Tin, ảnh: Xuân Thu