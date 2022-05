Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật Đản 2022, Phật lịch 2566

Nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2022, Phật lịch 2566, sáng 7-5, Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn về thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban TMTQ tỉnh đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2022, Phật lịch 2566.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp. Những năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã làm tốt việc phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân” và thực hiện tinh thần “nhập thế” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đoàn kết, vận động tăng ni, phật tử tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam đề ra như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thông mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực mong muốn trong thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động quần chúng do MTTQ Việt Nam phát động; tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp xã hội và an sinh xã hội, góp phần thiết thực vào việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bày tỏ, trong thời gian tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ phối hợp cùng với MTTQ Việt Nam tổ chức thực hiện các cuộc vận động của Mặt trận; thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn tăng ni, phật tử trong mọi hoạt động luôn theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, theo đúng phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội và các hoạt động Phật sự của Giáo hội tại địa phương./.

Tin, ảnh: Việt Thắng