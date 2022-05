Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Ngày 21-5, UBND tỉnh có Văn bản số 359/UBND-VP5 gửi Công an tỉnh, Sở GTVT, Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo thực hiện Công điện của Ủy ban ATGT quốc gia về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trước và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Theo đó, ngày 22-5 sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá nam Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 được tổ chức tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Dự báo mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trước và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 sẽ tăng cao, đặc biệt là khi đội tuyển U23 Việt Nam giành thắng lợi. Để bảo đảm TTATGT trước và sau trận chung kết,Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Sở GTVT, Báo Nam Định, Đài PT-THtỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam Định triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảoTTATGT theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động bố trí lực lượng và phương án tổ chức, phân luồng, hướng dẫn bảo đảm TTATGT cho người dân tham gia các hoạt động cổ vũ, ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam. Tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định pháp luật về TTATGT; có phương án phòng, chống hành vi đua xe, tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự; cương quyết trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự trên các tuyến giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành quy định pháp luật về TTATGT và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng tham gia cổ vũ, ủng hộ kết quả thi đấu của đội tuyển một cách văn minh, thân thiện, an toàn./.

Văn Huỳnh