Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 17-5, Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu CLB lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Dự đại hội có đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ qua, CLB Công an hưu trí tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân “Bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra. Hội viên CLB đã luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động, giáo dục người thân trong gia đình và người dân nơi cư trú chấp hành pháp luật; gương mẫu đi đầu trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào an sinh xã hội. Công tác tình nghĩa được CLB đặc biệt quan tâm, đã trợ cấp 46 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với 184 triệu đồng; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 154 hội viên cao tuổi… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh, hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, hội viên.

Nhiệm kỳ tới, CLB Công an hưu trí tỉnh tiếp tục củng cố, ổn định đổi mới bộ máy tổ chức, quy hoạch đội ngũ cán bộ, lãnh đạo; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đưa sinh hoạt vào nền nếp; làm tốt công tác tình nghĩa, lấy chi hội là đơn vị thực hiện.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng, ghi nhận những kết quả đạt được của CLB Công an hưu trí tỉnh; những đóng góp của các đồng chí Công an hưu trí cho sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an. Nhiệm kỳ tới, CLB Công an hưu trí tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác bảo đảm an ninh trật tự nơi cư trú; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên; phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của người công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại nơi cư trú.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và bầu Ban Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 20 đồng chí./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh