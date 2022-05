Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ Công an hưu trí tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ

Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022); chào mừng SEA Games 31; Đại hội Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh lần thứ II, ngày 7-5, Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ Công an hưu trí tỉnh tổ chức chương trình sinh hoạt , giao lưu thơ, ca nhạc với chủ đề “Từ trái tim, hòa âm điệu nhạc - vần thơ”.

Chương trình với hơn 20 tiết mục đọc thơ, múa, hát tốp ca, đơn ca, song ca với ý nghĩa ca ngợi Đảng muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam; truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc; tình yêu quê hương đất nước, góp phần tuyên truyền đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do hội viên Câu lạc bộ dàn dựng và thể hiện đã đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua chương trình giao lưu văn nghệ gợi cho khán giả lòng tự hào về Tổ quốc, truyền đi thông điệp về lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, tinh thần trách nhiệm góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng cường thịnh, vững vàng hội nhập quốc tế./.

Văn Huỳnh