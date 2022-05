Ðảm bảo an toàn trường học, phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh

Ngày 9-5, Sở GD và ĐT tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng và triển khai công tác an ninh, an toàn trường học, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh cho trên 360 cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục. Tham gia tập huấn các đại biểu được tập trung phổ biến Luật An ninh mạng, pháp luật và công tác phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường; Giáo dục kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh (kỹ năng tự nổi trên môi trường nước; kỹ năng phòng, chống hỏa hoạn và thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ; kỹ năng sơ cấp cứu; kỹ năng phòng, chống động vật tấn công; kỹ năng phòng, chống ngộ độc; kỹ năng phòng, chống điện giật, sét đánh...); Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31-12-2021 của Bộ GD và ĐT Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Kết thúc đợt tập huấn, Sở GD và ĐT yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh tại đơn vị về các nội dung công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học và phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh./.

Minh Thuận