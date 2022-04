UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II–2022

Sáng 6-4, UBND tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II – 2022 và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp,song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và phát triển so với cùng kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả. Đến cuối tháng 3-2022, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm mới giảm rõ rệt. Một số chỉ tiêu kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ và bình quân chung cả nước: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 7,24%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,23%; tổng giá trị hàng xuất khẩu tăng 16,6% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng NTM tiếp tục được triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Các công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ GPMB, tiến độ thi công và tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư. Các lĩnh vực văn hoá xã hội có bước phát triển ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới các cấp, các ngành tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình phòng, chống dịch COVID-19”; tiếp tục thực hiện nghiêm, thống nhất các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiếp tục triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc – xin mùa Xuân năm 2022 đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao nhất, sớm nhất (các huyện, thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 90%) đối với tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đủ điều kiện tiêm; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiêm chủng vắc – xin COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; từ ngày 12-4, trẻ mầm non trở lại trường học. Ngành Y tế và các huyện, thành phố chủ động rà soát bổ sung vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo theo đúng quy định. Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo các địa phương chăm sóc, bảo vệ lúa mùa và cây màu vụ Xuân.Tiếp tục triển khai hiệu quả, kịp thời các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và xúc tiến thương mại. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự thảo Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để thu hút đầu tư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục các dự án trọng điểm của tỉnh; sớm hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng cầu Bến Mới, cầu Đống Cao, cầu Ninh Cường. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng cơ bản, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. Ngành giáo dục tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 theo kế hoạch.Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Tiếp tục đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Tin: Thu Thuỷ

Ảnh: Thanh Thúy